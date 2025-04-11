У приміщенні Луцького ТЦК помер голова ВЛК

У п'ятницю в приміщенні Луцького ОМТЦК та СП знайдений мертвим медик обласної лікарні – голова ВЛК, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

"Проведено огляд за участі СМЕ. Попередньо тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено. Остаточна причина смерті буде встановлена за результатами експертизи", - зазначили в Нацполіції.

На сайті управління Нацполіції у Волинській області повідомляється, що 11 квітня вранці надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП, встановлено, що це медик обласної лікарні.

"Проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено. Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою "природна смерть", тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті", - йдеться в повідомленні.