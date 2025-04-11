Міністр оборони Естонії припускає, що Кремль захоче укласти якусь угоду зі США до 9 травня

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur) припускає, що РФ захоче укласти якусь угоду зі США до 9 травня, зважаючи на любов країни-агресорки до символічних дат.

"Я читаю знаки. Я вважаю, що травень і червень будуть місяцями, аби розставити все на місця. Завжди все було прив’язано до дат", - сказав він під час спілкування з журналістами перед засіданням Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") в Брюсселі в п’ятницю.

Так, за його словами, РФ розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого, на другий день після святкування Дня російської армії.

"Отже, для Кремля дати завжди дуже важливі. Ось чому я вважаю, що також 9 травня, яке для нас є Днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни, вони, ймовірно, будуть прагнути до чогось – до якоїсь угоди, до припинення вогню чи ще чогось подібного", - сказав він.

Певкур зазначив, що не знає, чи станеться це насправді. Він вважає, що "це залежить від українців, а також, звісно, від Сполучених Штатів, які наразі перебувають за столом переговорів".

В будь-якому разі, на його думку, партнери зараз мають бути зосерджені не на тому, що буде на цих переговорах, а на тому, що ще можна зробити для України.