Інтерфакс-Україна

Події

12:10 11.04.2025

Норвегія допоможе бригадам ЗСУ сучасним озброєнням та бронетехнікою

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Норвегія допоможе бригадам ЗСУ сучасним озброєнням та бронетехнікою

Норвегія допоможе озброїти бригади Збройних сил України (ЗСУ) сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями, готова виділити значні кошти на боєприпаси та розвивати оборонно-промислову співпрацю, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

"Був радий зустрітися з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Подякував колезі за ініціативу уряду та підтримку народу Норвегії — зокрема за рішення виділити додаткові 5 мільярдів євро безпекової допомоги Україні на 2025 рік, піднімаючи загальний обсяг допомоги на цей рік до 7 млрд євро. Разом проаналізували шляхи, як найефективніше спрямувати ці кошти для посилення Сил оборони України", - написав Умєров у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, одним із основних питань для обговорення стало оснащення підрозділів. "Норвегія допоможе озброїти наші бригади сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями. Це критично важлива підтримка на тлі актуальних загроз", - повідомив Умєров.

"Другий пріоритет — забезпечення боєприпасами. Обговорили різні механізми постачання якісних снарядів для фронту. Норвегія, як активний учасник "чеської ініціативи", готова виділити значні кошти на закупівлю боєприпасів для української армії", - зазначив міністр.

Також сторони зосередили увагу на розвитку оборонно-промислової співпраці. "Обговорили запуск нових спільних проєктів із норвезькими компаніями — зокрема у сферах ППО та морських рішень. Рухаємося в напрямку поглиблення цієї взаємодії", - додав Умєров.

Теги: #озброєння #норвегія

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