Інтерфакс-Україна

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10:43 11.04.2025

УІНП оприлюднив фінальну редакцію 10 принципів меморіалізації війни

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УІНП оприлюднив фінальну редакцію 10 принципів меморіалізації війни

Український інститут національної пам'яті (УІНП) оприлюднив фінальну редакцію 10 принципів меморіалізації російсько-української війни.

"Документ рекомендує, що варто враховувати під час розробки і втілення меморіальних проєктів. Він  буде корисним громадам, іншим дієвцям у сфері памʼяті та загалом усім, хто бере чи братиме участь у збереженні памʼяті про досвіди війни, вшануванні захисників і захисниць, загиблих воїнів і воїнок та цивільних жертв", - йдеться у повідомленні УІПП.

Відзначається, що запропоновані 10 принципів не є ні вичерпними, ні єдиноправильними, вони перегукуються між собою й акцентують на ключових аспектах меморіалізації та водночас не претендують на статус безальтернативних, завершених чи всезагальних.

"Їх мета полягає в тому, щоб максимально коректно і зважено стати надійною відправною точкою для діалогу та співтворення, сприяти увічненню пам’яті про війну та її учасників, про роль суспільства в ній і боротьбу за життя та свободу", - додали в Інституті.

Зокрема, до 10 принципів включені наступні: принцип широкої залученості; принцип публічності та ясності; принцип правдивості; принцип інклюзивності; принцип рівності; принцип фаховості й доброчесності; принцип актуальності та своєчасності; принцип гуманності; принцип етичності й екологічності; принцип ідеологічної нейтральності.

З повною інформацією про принципи меморіалізації війни можна ознайомитися за посиланням.

Теги: #меморіалізація #війна #уінп

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