Інтерфакс-Україна

Події

08:27 11.04.2025

Серед жертв авіакатастрофи гелікоптера в Нью-Йорку був глава іспанської філії Siemens із родиною

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Серед жертв аварії гелікоптера над річкою Гудзон в США був топ-менеджер європейської технологічної компанії Siemens, його дружина та троє дітей, передає ABC News.

Зазначається, що Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь та їхні діти віком 4, 5 та 11 років були ідентифіковані серед загиблих. Загинув також 36-річний пілот, який керував чартерним рейсом компанії New York Helicopters.

У 2022 році Ескобара призначили керівником підрозділу Siemens в Іспанії та Південно-Західній Європі. Його попередник Мігель Анхель Лопес у пресрелізі назвав Ескобара "найкращим можливим наступником", відзначивши його ключову роль у розвитку мобільності та транспорту в компанії.

Сім'я прибула до Нью-Йорка з Барселони за кілька годин до трагедії, підтвердили два іспанські чиновники.

Розслідуванням причин аварії займається Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB).

Як повідомлялося, неподалік від Манхеттена (Нью-Йорк, США) потерпів авіакатастрофу гелікоптер з екіпажом в кількості шести осіб, всі вони загинули.

Теги: #гелікоптер #жертви #сша

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