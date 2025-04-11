Інтерфакс-Україна

Події

08:04 11.04.2025

Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 167 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 167 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, 1 танк, 15 бронемашин, 61 артсистему, 122 БПЛА, а також 167 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 930210 (+1210) осіб, танків ‒ 10580 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15) од, артилерійських систем – 25043 (+61) од, РСЗВ – 1360 (+1) од, засоби ППО ‒ 1127 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122), крилаті ракети ‒ 3145 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165) од, спеціальна техніка ‒ 3798 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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