Інтерфакс-Україна

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07:44 11.04.2025

Британія планує відправку військових в Україну на 5 років - ЗМІ

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Британія планує відправку військових в Україну на 5 років - ЗМІ

Велика Британія може розмістити війська в Україні терміном до п'яти років, повідомляє The Telegraph.

За даними британського видання, офіційний Лондон розглядає можливість розміщення військ Сполученого Королівства в Україні терміном на 5 років. Планується, що таке розгортання має допомогти навчити та відновити українську армію, щоб запобігти новій військовій агресії з боку РФ.

Під час дискусій між Британією та Францією щодо "коаліції рішучих" було порушено питання поетапного виходу контингенту.

Як пише The Telegraph, відповідно до плану "одного з низки варіантів на столі", очолювані Європою військові сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості, та дати українській стороні "такий необхідний перепочинок".

Також зазначається, що можливість того, що Володимир Путін наважиться атакувати західні сили в Україні на тлі актуального становища власної армії та її спроможностей, французькі військові планувальники вважають "дуже малоймовірною".

Відповідно до плану, "сили заспокоєння" під керівництвом Франції та Британії також можуть допомогти захистити небо і моря України.

При цьому зауважується, що головною метою розгортання був би негайний початок допомоги у навчанні та відновленні ЗСУ для стримування потенційної наступної російської атаки.

Пізніше західний контингент має виходити з України поетапно, а останні війська можуть вийти приблизно через п'ять років, йдеться в публікації The Telegraph.

Зазначається, що керівники британської, данської та німецької розвідок вважають, що Путін може бути готовий уже через п’ять років.

 

 

Теги: #відправка #британія #військові

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