Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

Міністр закордонних справ Україин Андрій Сибіга вручив нагороду "Бурштинове Серце" президентові Туристичної асоціації Алачати Унсалу Керему за проєкт "Міст надії" з оздоровлення дітей з Сумщини та інші гуманітарні зусилля.

"Сьогодні я нагородив президента Асоціації туризму Алачати нашою спеціальною нагородою "Бурштинове серце" за його визначну підтримку нашого народу", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що цінує проект "Міст надії" для українських дітей із Сумської області та інші важливі гуманітарні зусилля.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1910414093263008185?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA