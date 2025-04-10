Зі Слов'янської та Дружківської громад на Закарпаття евакуювали дві родини з дітьми - обладміністрація

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що завдяки співпраці з фондом "Схід SOS" зі Слов'янської та Дружківської громад Донецької області вдалось евакуювати до Закарпатської області дві родини з п'ятьма дітьми, наймолодшій з яких два місяці.

"Зустрічати родини та розселяти їх на Закарпатті допомагає гуманітарна місія "Проліска". У гуртожитку, де донеччан вже розселили, створені всі належні умови. Кімнати обладнані всіма необхідними меблями, побутовою технікою. Проживання тут безкоштовне", - написав Філашкін в Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, майже 500 людей були евакуйовані з прифронтових районів Донецької області з початку 2025 року, зокрема 8 квітня до тилових областей України поїхали 25 донеччан. За словами Філашкіна, всі місця тимчасового проживання – це гуртожитки, які відповідають державним стандартам, визначеним урядом.