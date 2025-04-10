Інтерфакс-Україна

Події

20:50 10.04.2025

Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

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Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

Внаслідок атаки ударних безпілотників в Житомирському районі в четвер відомо про одного загиблого, п'ять чоловік зазнали поранень, серед них дитина, пошкоджені багатоповерхівка та ще п'ять будинків, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків. Нажаль, одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходяться в лікарня", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, на місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги..

 

Теги: #житомирська_область #обстріли

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