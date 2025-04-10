Пожежа на місці ракетного удару по Дніпру локалізована

Пожежа на місці ракетного удару, завданого російськими окупантами в четвер по м. Дніпро, локалізована, наразі відомо про одного загиблого та шістьох поранених, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні ворог здійснив ракетну атаку по обласному центру. Виникла пожежа на інфраструктурному обʼєкті. На жаль, 1 чоловік загинув, 6 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості. Наразі пожежа локалізована. Роботи тривають", - ідеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За інформацією ДСНС, на місці працює понад 120 рятувальників та залучено 32 одиниці техніки.

Як повідомлялось, ударом РФ по Дніпру в четвер повністю знищено частину складів однієї з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому корпорації "Біосфера", є загиблий та поранені співробітники, повідомив засновник та СЕО корпорації Андрій Здесенко.