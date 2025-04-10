Інтерфакс-Україна

Події

17:09 10.04.2025

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, відомо про одного загиблого

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Російські окупанти в четвер, 10 квітня, завдали ракетного удару по м. Дніпро, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Попередньо троє постраждалих. Всі деталі з'ясовуємо", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Пізніше стало відомо про одного загиблого внаслідок удару.

"Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік", - повідомив Лисак.

Теги: #дніпро #ракетний_удар

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