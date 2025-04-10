САП: 48 обвинувачених, справи яких слухаються в суді, за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ

Мобілізація обвинувачених в корупційних злочинах стала популярним методом уникнення кримінальної відповідальності, вже 48 обвинувачених, справи яких були направлені до суду, за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ, в зв'язку з чим розгляд справ зупинено, наголошують в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в четвер.

В прокуратурі зазначають, що в зв’язку з мобілізацією обвинувачених розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання.

Що стосується безпосередньо обвинуваченого колишнього голови ДФС України Романа Насірова, то він, як інформують в САП, з’явився в четвер до суду у справі щодо одержання понад 722 млн грн неправомірної вигоди.

"Суд погодився з доводами прокурора САП та продовжив строк дії обов’язків, покладених на обвинуваченого, в тому числі носіння електронного засобу контролю", - вказано в повідомленні.

В прокуратурі нагадають, що на засідання в іншій справі – стосовно колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту Фіскальної служби, яке було заплановане на 09 квітня 2025 року, обвинувачений не з’явився. Захисник особи подав до суду клопотання про зупинення вказаного провадження у зв’язку з мобілізацією його підзахисного, яке суд має розглянути 11 квітня 2025 року.

"Звертаємо увагу, що вказана справа перебуває на фінальному етапі розгляду – судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок. Проте мобілізація одного з обвинувачених загрожує затягуванням справи, у підсумку він може уникнути відповідальності", - резюмують в антикорупційній прокуратурі.

Як повідомлялося, Військова служба правопорядку (ВСП) ЗСУ в ніч на 10 квітня повідомила, що відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України розслідує факт призову ексголови ДФС Романа Насірова на військову службу під час судового процесу над ним.

"Встановлено, що солдат Насіров Р. М. був призваний до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його", - повідомила ВСП ЗСУ.

Таким чином, призов Насірова до ЗСУ скасовано.