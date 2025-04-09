Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

Колишній керівник Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров, звинувачений у зловживанні службовим становищем разом з екскерівником департаменту ДФС Володимиром Новіковим, на завершальній стадії розгляду справи - судових дебатах - за власною ініціативою мобілізувався до лав ЗСУ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"На етапі судових дебатів по справі зловживання службовим становищем, де Насіров і колишній керівник департаменту ДФС є обвинуваченими, захисник Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у звʼязку з мобілізацією свого підзахисного", - розповіла прессекретар САП Ольга Постолюк.

За її словами, захисник Насірова надав суду копію наказу, що Насіров з 7 квітня зарахований до списків особового складу військової частини.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) має прийняти рішення щодо цього клопотання 11 квітня.

Як повідомлялося, слідство щодо Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова було завершено ще у 2017 році. Насіров підозрювався в зловживанні владою і службовим становищем (ст. 364 КК України), у службовій підробці (ст. 366 КК України), скоєній при прийнятті рішень про розстрочення податкових зобов'язань і боргу, а також під час інформування Міністерства фінансів України про відсутність розстрочок, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавалися ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест").

В травні 2023 року антикорупційні органи передали до ВАКС справу за обвинуваченням Насірова у хабарництві.

Протягом 2015-2016 рр. голова ДФС України одержав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов'язані із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн і EUR21 млн) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання службовою особою - з використанням підприємств-нерезидентів, контроль над якими здійснював безпосередньо голова ДФС, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними стосунками.

Для перерахування коштів між зазначеними юридичними особами під виглядом надання та одержання позик або постачання продукції підозрюваними також було залучено й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо з грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії колишнього голови ДФС України було кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У вересні 2023 року ВАКС звільнив Насірова від кримінальної відповідальності за службове підроблення у зв'язку зі спливом строку давності, обвинувачення у зловживанні службовим становищем залишалося.