Інтерфакс-Україна

Події

13:38 10.04.2025

WSJ розповів про перші бої ЗСУ з північнокорейцями

2 хв читати

Бійці 225-го Окремого штурмового полку та бійці 8-го окремого полку спеціального призначення ЗСУ прийняли на себе перші бої з північнокорейськими солдатами в Курській області РФ.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The Wall Street Journal.

“Вони все наступали, наступали, наступали…У нас там була рота, поки вони атакували батальйонами”, - описав першу зустріч з північнокорейськими солдатами на полі бою rомандир 225-го ОШП Олег Ширяєв.

У свої перші бої північнокорейці бігли великими групами, без радіозвʼязку, без підтримки російських БПЛА та артилерії, тобто як у часи Другої світової війни, що було для ЗСУ легкою мішенню. 

Ширяєв розповів, що згодом військові 225-го ОШП захищали село на Курщині, яке знаходилось вздовж одного з життєво важливих шляхів матеріально-технічного забезпечення ЗСУ на території РФ.

Зруйнувавши мости, щоб відрізати ЗСУ, північнокорейська піхота рушила на українські війська, але вже під прикриттям артилерійського вогню та плануючих бомб, повністю інтегрувавшись в російську армію. За словами Ширяєва, корейці використовували тактику росіян, рухаючись малими групами по три-п’ять осіб.

WSJ зазначає, що окрім 225-го ОШП, у ранніх боях з північнокорейськими військами, які відбулися в середині грудня минулого року, брали участь бійці 8-го окремого полку спецпризначення.

“Команда з дев’яти осіб, якій було поставлено завдання допомагати захищати позиції та отримувати докази присутності північнокорейських військ, приєдналася до перестрілки разом з іншими українськими солдатами, яка була настільки інтенсивною, що освітлювала нічне небо як лазерне шоу”, – розповів WSJ солдат 8-го полку ССО з позивним Булат, який брав участь у бою. 

За даними Сил спеціальних операцій тоді у бою загинув 21 житель Північної Кореї, 40 отримали поранення, трьох взяли в полон (один з них помер під час евакуації). Усі дев'ятеро українських спецпризначенців вийшли. 

Загалом, північнокорейці зазнали втрат близько 5000 осіб. 

"Чому штурмують корейці? Вони краще підготовлені (за росіян) психологічно і краще фізично… Вони платять кров’ю”, - сказав Ширяєв, додавши, що ігноруванням цінності людського життя північнокорейці перевершили навіть росіян, заплативши величезну ціну, свідомо йдучи на смерть.

Теги: #війна #кндр #солдати #wsj

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 10.04.2025
Єрмак про громадян КНР в російських підрозділах: Пекін винен нам роз'яснення

Єрмак про громадян КНР в російських підрозділах: Пекін винен нам роз'яснення

06:10 10.04.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

22:34 09.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

22:34 09.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 232 військовослужбовці - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 232 військовослужбовці - Генштаб

19:44 09.04.2025
У березні різко зросла кількість жертв серед цивільних осіб - спостерігачі ООН з прав людини

У березні різко зросла кількість жертв серед цивільних осіб - спостерігачі ООН з прав людини

17:09 09.04.2025
225 ОШП показав, як бронетехніка ЗСУ проривається у Бєлгородську область РФ

225 ОШП показав, як бронетехніка ЗСУ проривається у Бєлгородську область РФ

16:26 09.04.2025
Полонений громадянин Китаю вступив до армії РФ через посередника в КНР і заплатив 300 тис. рублів

Полонений громадянин Китаю вступив до армії РФ через посередника в КНР і заплатив 300 тис. рублів

16:06 09.04.2025
Росія протягом опалювального сезону здійснила 9 масованих атак на українську енергосистему – Галущенко

Росія протягом опалювального сезону здійснила 9 масованих атак на українську енергосистему – Галущенко

15:08 09.04.2025
Заяви про "занепокоєння" - це недостатня відповідь на участь громадян КНР у війні проти України - нардеп

Заяви про "занепокоєння" - це недостатня відповідь на участь громадян КНР у війні проти України - нардеп

14:08 09.04.2025
"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

ВАЖЛИВЕ

ЄС у відповідь на призупинку нових тарифів від США призупинить підготовлені контрзаходи

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року

Весняна температура в межах 13-17°С очікується в Україні з 15 квітня

Технічні консультації України та США по угоді щодо мінералів розпочнуться 11 квітня у Вашингтоні – віцепрем’єр Стефанішина

Україна відновила поромне сполучення з Грузією

ОСТАННЄ

САП: 48 обвинувачених, справи яких слухаються в суді, за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ

ВАКС застосував запобіжний захід до директора компанії-постачальника продуктів харчування до ЗСУ Мелеші

У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

ЄС у відповідь на призупинку нових тарифів від США призупинить підготовлені контрзаходи

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року

Росіяни атакували Нікополь, постраждали 12 людей, в тому числі підліток

Друга декада квітня в Україні розпочнеться мокрим снігом, місцями з дощем, вночі заморозки

Шмигаль обговорив з фон дер Ляєн важливість якнайшвидшого відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС

Усі школи Запорізької області підʼєднуються до "Мрії"

Українська парламентська делегація працює у США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА