WSJ розповів про перші бої ЗСУ з північнокорейцями

Бійці 225-го Окремого штурмового полку та бійці 8-го окремого полку спеціального призначення ЗСУ прийняли на себе перші бої з північнокорейськими солдатами в Курській області РФ.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The Wall Street Journal.

“Вони все наступали, наступали, наступали…У нас там була рота, поки вони атакували батальйонами”, - описав першу зустріч з північнокорейськими солдатами на полі бою rомандир 225-го ОШП Олег Ширяєв.

У свої перші бої північнокорейці бігли великими групами, без радіозвʼязку, без підтримки російських БПЛА та артилерії, тобто як у часи Другої світової війни, що було для ЗСУ легкою мішенню.

Ширяєв розповів, що згодом військові 225-го ОШП захищали село на Курщині, яке знаходилось вздовж одного з життєво важливих шляхів матеріально-технічного забезпечення ЗСУ на території РФ.

Зруйнувавши мости, щоб відрізати ЗСУ, північнокорейська піхота рушила на українські війська, але вже під прикриттям артилерійського вогню та плануючих бомб, повністю інтегрувавшись в російську армію. За словами Ширяєва, корейці використовували тактику росіян, рухаючись малими групами по три-п’ять осіб.

WSJ зазначає, що окрім 225-го ОШП, у ранніх боях з північнокорейськими військами, які відбулися в середині грудня минулого року, брали участь бійці 8-го окремого полку спецпризначення.

“Команда з дев’яти осіб, якій було поставлено завдання допомагати захищати позиції та отримувати докази присутності північнокорейських військ, приєдналася до перестрілки разом з іншими українськими солдатами, яка була настільки інтенсивною, що освітлювала нічне небо як лазерне шоу”, – розповів WSJ солдат 8-го полку ССО з позивним Булат, який брав участь у бою.

За даними Сил спеціальних операцій тоді у бою загинув 21 житель Північної Кореї, 40 отримали поранення, трьох взяли в полон (один з них помер під час евакуації). Усі дев'ятеро українських спецпризначенців вийшли.

Загалом, північнокорейці зазнали втрат близько 5000 осіб.

"Чому штурмують корейці? Вони краще підготовлені (за росіян) психологічно і краще фізично… Вони платять кров’ю”, - сказав Ширяєв, додавши, що ігноруванням цінності людського життя північнокорейці перевершили навіть росіян, заплативши величезну ціну, свідомо йдучи на смерть.