Інтерфакс-Україна

Події

12:39 10.04.2025

США і Росія обмінялися двома ув'язненими, американка Кареліна вже летить до США

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що в четвер США і РФ здійснили обмін двома ув'язненими в ОАЕ, повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ).

"Сьогодні президент США Дональд Трамп повертає додому з Росії ще одного неправомірно затриманого американця. Я гордий співробітниками ЦРУ, які щосили працювали над цим завданням, і ми вдячні уряду ОАЕ, який сприяв обміну", - йдеться в заяві Реткліффа для WSJ.

За даними WSJ, до Росії повернеться Артур Петров, який має подвійне громадянство Росії та Німеччини і якому влада США раніше висунула звинувачення в порушенні експортного контролю. Зі свого боку РФ звільнила Ксенію Кареліну, яку обвинувачували в державній зраді.

За словами неназваного представника ЦРУ, обміну передували переговори Реткліффа і високопоставленого співробітника російської розвідки. Пізніше обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі, у присутності глави ЦРУ, додав співрозмовник газети.

"Обмін демонструє важливість підтримки відкритих ліній зв'язків із Росією, незважаючи на глибокі виклики для наших двосторонніх відносин", - наводить газета слова представника ЦРУ.

Видання зазначає, що це вже другий обмін ув'язненими з моменту інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США в січні 2025 року.

Декілька людей, ознайомлених із темою, заявили WSJ, що Кареліна - одна з кількох американців або осіб із подвійним громадянством США і РФ, долю яких обговорює влада США і Росії.

Петрова заарештували 26 серпня 2023 року в Республіці Кіпр за запитом США і екстрадували раніше цього року. Йому висунули обвинувачення в порушенні експортного контролю.

Кареліна, мешканка Лос-Анджелеса, яку затримали в Єкатеринбурзі (РФ) у серпні 2024 року, була засуджена Свердловським обласним судом до 12 років колонії за держзраду. У справі йшлося про переказ грошей на користь ЗСУ.

Як повідомив державний секретар США Марко Рубіо, громадянка США Кареліна вже летить додому. "Американка Ксенія Кареліна летить додому в США. Вона була незаконно ув'язнена Росією понад рік, і президент Трамп домігся її звільнення", - написав Рубіо в соціальній мережі Х у четвер.

Теги: #сша #обмін #рф

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