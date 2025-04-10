Інтерфакс-Україна

Події

11:39 10.04.2025

Україна відновила поромне сполучення з Грузією

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Україна відновила поромне сполучення з Грузією

Україна відновила поромне сполучення з Грузією, вперше з початку повномасштабного вторгнення виконавши два рейси з порту "Чорноморськ" до порту грузинського порту "Батумі".

"Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту "Чорноморськ" до порту "Батумі", наступного тижня планується третій рейс", - сказав директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський на нараді "Відновлення поромного сполучення Україна-Грузія в рамках ТМТМ коридору".

За його словами, проєкт реалізується за участі судноплавної компанії "Укрферрі" (Одеса) й дочірньої компанії АТ "Укрзалізниця" UZ Cargo Poland (Варшава).

За словами Мураховського, перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.

Як відомо, від початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією відсутнє. Судноплавна компанія "Укрферрі" анонсувала відновлення поромного сполучення "Чорноморськ-Батумі" з 9 липня 2024 року, але цього не відбулось.

Раніше повідомлялось, що частину вантажів, які рухаються коридором ТМТМ, що з'єднує Китай з Європою, планується спрямувати через Україну. Як один з кроків щодо його реалізації планується зареєструвати в Казахстані компанію UZ Cargo East. При цьому буде задіяно пороми "Герої Плевни" й "Герої Шипки", які УЗ планувала передати Фонду держмайна України як непрофільні активи.

Тимофій Мураховський на засіданні Офісу експортерів 19 лютого анонсував обговорення участі України в ТМТМ під час візиту керівництва УЗ в Баку на початку березня. Планується, що пороми "Герої Плевни" і "Герої Шипки" перевозитимуть контейнерні потяги з каспійських портів до Баку, потім - з грузинського порту Поті до Одеси, звідки вантажі вирушатимуть до Європи.

В березні UZ Cargo Poland стала асоційованим членом Міжнародної асоціації "Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут" (ТМТМ). В засіданні асоціації в Баку взяв участь голова правління УЗ Олександр Перцовський. На "круглому столі" "Середній коридор: Зв'язок через Каспійське море", який проходив в березні в Баку, він розповів що наразі триває активна робота з відновлення поромного сполучення з Грузією, що дасть змогу не тільки продовжити маршрут ТМТМ до європейських країн транзитом через Україну, а й відродити колишні економічні зв'язки.

Теги: #україна #поромне_сполучення #грузія

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