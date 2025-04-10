Інтерфакс-Україна

Події

11:14 10.04.2025

Єврокомісар Кос та прем'єр Шмигаль започаткують нове ділове партнерство Україна-ЄС

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Єврокомісар Кос та прем'єр Шмигаль започаткують нове ділове партнерство Україна-ЄС

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спільною заявою започатковують нове ділове партнерство між Україною та ЄС, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з бізнес-саміту Україна-ЄС в Брюсселі у четвер.

"Сьогодні ми з прем’єр-міністром Шмигалем запускаємо нову платформу для поєднання європейського капіталу, інновацій та досвіду з потребами та довгостроковими цілями українців. Ми хочемо поставити приватний бізнес у центр наших зусиль, щоб побудувати нове майбутнє для України та Європи", – сказала Кос на відкритті саміту.

За її словами, завдяки новому діловому партнерству між Україною та ЄС обидві сторони "варитимуть борщ "разом" з бізнес-спільнотою, відслідковуючи прогрес та коригуючи рецепт для досягнення найкращого результату.

"І ми продовжимо цю роботу в липні в Римі на Конференції з відновлення України", – додала єврокомісар.

Вона наголосила, що ця стратегічна ініціатива спрямована на поглиблення економічних та інвестиційних зв'язків між ЄС та Україною, прискорення відновлення України та підтримку її шляху до вступу в ЄС та інтеграції в єдиний ринок ЄС.

Кос також зазначила, що Європейська Комісія оголосила другий конкурс з метою заохочення компаній з ЄС інвестувати у відновлення України. Після успішного проведення першого конкурсу в листопаді 2024 року, на який було подано понад 110 заявок з 21 країни-члена ЄС, новий конкурс триватиме до 10 жовтня 2025 року. Пропозиції від компаній з ЄС, включаючи спільні підприємства з українськими партнерами, будуть оцінюватися на предмет відповідності пріоритетам ЄС та можливостей фінансування в рамках Інвестиційної рамкової програми для України.

Бізнес-саміт з 10 по 11 квітня у Брюсселі організований Європейськими бізнес-самітами, Європейською Комісією, урядом України, Польщею, яка головує в Раді ЄС, та Італією, яка приймає Конференцію з відновлення України 2025 року, Саміт об'єднує понад 700 зацікавлених сторін.

Теги: #шмигаль #партнерство #єс_україна #кос_марта #бізнес

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