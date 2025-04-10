Інтерфакс-Україна

Події

10:22 10.04.2025

Шмигаль обговорив з президенткою Європарламенту продовження "транспортного безвізу"

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою продовження "транспортного безвізу".

"Обговорили ініціативи для України. Зокрема закликав Європарламент підтримати продовження "транспортного безвізу", що дозволить і надалі вантажному транспорту перевозити товари без спеціальних дозволів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Також сторони говорили про зусилля України у встановленні справедливого і тривалого миру, європейську інтеграцію та конфіскацію заморожених російських активів.

"Ми розраховуємо, що ЄС використає всі свої важелі, аби продовжити дипломатичний і санкційний тиск на росію та примусити її до миру", - додав він.

Теги: #шмигаль #мецола

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