Шмигаль обговорив з президенткою Європарламенту продовження "транспортного безвізу"

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою продовження "транспортного безвізу".

"Обговорили ініціативи для України. Зокрема закликав Європарламент підтримати продовження "транспортного безвізу", що дозволить і надалі вантажному транспорту перевозити товари без спеціальних дозволів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Також сторони говорили про зусилля України у встановленні справедливого і тривалого миру, європейську інтеграцію та конфіскацію заморожених російських активів.

"Ми розраховуємо, що ЄС використає всі свої важелі, аби продовжити дипломатичний і санкційний тиск на росію та примусити її до миру", - додав він.