Окупанти 9 квітня обірвали життя чотирьох цивільних у Донецькій області

Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська 9 квітня вбили 4 цивільних жителів Донеччини, двох - поранили, повідомив очільник обласної військової адміністрації.

"За 9 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Новоекономічному, Багатирі, Костянтинівці і Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграмі у четвер.

За даними ОВА, всього від початку вторгнення вбито 3135 цивільних, поранено 6911 (без урахування жертв Волновахи та Маріуполя).