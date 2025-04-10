Інтерфакс-Україна

Події

09:55 10.04.2025

Окупанти 9 квітня обірвали життя чотирьох цивільних у Донецькій області

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Окупанти 9 квітня обірвали життя чотирьох цивільних у Донецькій області
Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська 9 квітня вбили 4 цивільних жителів Донеччини, двох - поранили, повідомив очільник обласної військової адміністрації.

"За 9 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Новоекономічному, Багатирі, Костянтинівці і Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграмі у четвер.

За даними ОВА, всього від початку вторгнення вбито 3135 цивільних, поранено 6911 (без урахування жертв Волновахи та Маріуполя).

Теги: #донецька_область #обстріли

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