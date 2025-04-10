На Львівщині негода залишила без електропостачання пів сотні населених пунктів

17 населених пунктів повністю і 33 частково залишилися без електропостачання через вранішню негоду у Львівській області, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні вранці через сильний вітер і хуртовину зафіксували пошкодження електромереж у різних районах Львівської області. Станом на 08:00 без електропостачання залишилися 17 населених пунктів повністю та 33 – частково", – написав Козицький.

За його даними, над відновленням електропостачання працюють 23 аварійні бригади у складі 98 працівників.

Синоптики сьогодні оголосили на Львівщині штормове попередження через сильні снігопади та пориви вітру до 20 метрів на секунду.