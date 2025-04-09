Інтерфакс-Україна

Події

22:58 09.04.2025

СБУ провела перші допити військовополонених з КНР

2 хв читати

Слідчі Служби безпеки України провели перші допити військовополонених з КНР, яких Сили оборони взяли у полон на Донеччині, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Йдеться про двох громадян КНР: одного захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, іншого – військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки. Полонені не мають поранень, проте отримують необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного права. Спілкування з полоненими відбувається через перекладачів.

"За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні. Один із фігурантів, безробітний 1991 року народження, був завербований представником рф безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до москви і підписав контракт. Інший, 1998 року народження, приїхав до рф у грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, потім, будучи в росії, він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі СБУ перевіряє покази полонених та проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні РФ проти України.

Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Джерело: https://t.me/SBUkr/14581

Теги: #допити #китай #сбу #полонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 09.04.2025
Трамп заявив про підвищення мит на товари з Китаю до 125%

Трамп заявив про підвищення мит на товари з Китаю до 125%

20:20 09.04.2025
Журналістам дадуть можливість поспілкуватися з полоненими громадянами КНР – Зеленський

Журналістам дадуть можливість поспілкуватися з полоненими громадянами КНР – Зеленський

19:34 09.04.2025
Каллас про взяття ЗСУ в полон двох громадян КНР: Звичайно, це не означає, що китайська армія задіяна

Каллас про взяття ЗСУ в полон двох громадян КНР: Звичайно, це не означає, що китайська армія задіяна

18:44 09.04.2025
Amazon скасувала замовлення на товари з Китаю після оголошення Трампом мит

Amazon скасувала замовлення на товари з Китаю після оголошення Трампом мит

13:35 09.04.2025
СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

10:26 09.04.2025
Наркозалежна жінка та її співмешканець на замовлення РФ готували теракти проти місцевих депутатів на Хмельниччині - СБУ

Наркозалежна жінка та її співмешканець на замовлення РФ готували теракти проти місцевих депутатів на Хмельниччині - СБУ

05:12 09.04.2025
Китай відповів на те, що Піт Хегсет назвав країну "загрозою Панамському каналу"

Китай відповів на те, що Піт Хегсет назвав країну "загрозою Панамському каналу"

04:50 09.04.2025
Західна розвідка попереджає про шпигунське ПЗ, спрямоване проти Тайваню та правозахисників Тибету – ЗМІ

Західна розвідка попереджає про шпигунське ПЗ, спрямоване проти Тайваню та правозахисників Тибету – ЗМІ

00:52 09.04.2025
Голова Пентагону: Китай становить загрозу для Панамського каналу

Голова Пентагону: Китай становить загрозу для Панамського каналу

13:14 08.04.2025
СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

ВАЖЛИВЕ

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв, вважає Зеленський

Зустріч української команди з американською може бути наступного тижня – Зеленський

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 232 військовослужбовці - Генштаб

Початок розгортання гарантій безпеки можливий в момент припинення вогню – Зеленський

Зеленський: Питання гарантій безпеки – питання не тільки контингенту, я би хотів, щоб долучилися не лише країни НАТО

Контролювати режим припинення вогню можуть американці з тією чи іншою країною Європи, вважає Зеленський

Зеленський розкритикував підхід Бессента до угоди про копалини: В ній має бути паритет, вона має бути вигідною обом сторонам

Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв, вважає Зеленський

Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну

Зустріч української команди з американською може бути наступного тижня – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА