СБУ провела перші допити військовополонених з КНР

Слідчі Служби безпеки України провели перші допити військовополонених з КНР, яких Сили оборони взяли у полон на Донеччині, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Йдеться про двох громадян КНР: одного захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, іншого – військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки. Полонені не мають поранень, проте отримують необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного права. Спілкування з полоненими відбувається через перекладачів.

"За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні. Один із фігурантів, безробітний 1991 року народження, був завербований представником рф безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до москви і підписав контракт. Інший, 1998 року народження, приїхав до рф у грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, потім, будучи в росії, він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі СБУ перевіряє покази полонених та проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні РФ проти України.

Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Джерело: https://t.me/SBUkr/14581