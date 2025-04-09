Інтерфакс-Україна

Події

21:30 09.04.2025

Зеленський розкритикував підхід Бессента до угоди про копалини: В ній має бути паритет, вона має бути вигідною обом сторонам

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Зеленський розкритикував підхід Бессента до угоди про копалини: В ній має бути паритет, вона має бути вигідною обом сторонам

Угода с США про видобуток корисних копалин має бути вигідною обом країнам і буде ратифікована Верховною Радою України, заявив президент України Володимир Зеленський, розкритикувавши підхід міністра фінансів США Скотта Бессента щодо її підписання.

"Угода буде серйозною і вона буде ратифікуватись в парламенті. Я просто захищаю те, що належить Україні. Вона повинна бути вигідна і Сполученим Штатам Америки, і Україні. Це правильно", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Він відзначив, що Бессенту, вірогідно, не сподобався його підхід щодо рівноправного підходу до укладання документу, але висловив переконання, що "Україна виглядала в цьому діалозі на достойному рівні".

"Я вважаю, проблеми пана Бесента в його підході. І те, з чим він приїхав, і він сказав: ви зараз повинні це підписати… Стукати пальцем по договору і казати "зараз треба підписати" - на це я міг тільки сказати йому "припиніть стукати пальцем і давайте говорити предметно". Напевне, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних, незважаючи на те, що я президент, а він не президент. Я вважаю, що він громадянин Америки, я - громадянин України. І ми повинні поводитись, поважаючи один одного. Ось що, я вважаю, під час діалогу я йому і продемонстрував, що напевно в якомусь сенсі йому не сподобалось", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що попросив команди міністра фінансів і прем’єр-міністра України, які вже провели зустрічі з Бессентом, ознайомити його з позитивними та негативними сторонами цього документу, "і вони мені розповіли коротко, не все, але цього мені було достатньо, щоб зрозуміти, що він ще не готовий"." Бо там були деякі пункти, що не відповідають нашій Конституції та нашому законодавству тощо. Все це я йому сказав", - сказав голова держави.

Зеленський підкреслив, що в результаті укладання угоди "обом країнам має бути добре" і відзначив необхідність паритету. Також голова держави дав зрозуміти, що мова йшла про розробку американською стороною родовищ на нині окупованих територіях України.

"Можна було б зробити, і все я вважаю в руках партнерів - можна зробити угоду, яка модернізує Україну. Як це країни або великі компанії, виробничі, з крутими технологіями, можуть робити. Коли це вигідно, коли це партнерство, коли країни вкладаються разом. Я завжди говорив, що повинен бути паритет, і це одна з умов, яка буде представлена нашою технічною групою… Якщо ти партнер у фонді, в якому все повинно бути 50/50 – не можна просто забрати те, що було. Можна розраховувати на модернізацію, видобуток майбутній. І це класно. Вкладайтесь, вибудовуйте, знаходьте, робіть розвідку, забирайте те, що на тимчасово окупованій території, працюймо разом", - сказав він.

При цьому президент відзначив, що мова не йде про те, "що сьогодні наповнює наш бюджет - вибачте, але туди вкладались гроші, і питання не тільки в державі, а в приватному секторі".

"Якщо ми говоримо про партнерство і паритет, ми говоримо, що ми партнери, і у нас буде такий фонд, і це супер. І ми хочемо 50/50. Так давайте і вкладати 50/ 50. Ти хочеш 50/50? Так. А в чому пріоритет Сполучених Штатів? В тому, що ми це робимо на нашій землі. І це абсолютно нормально. Ти приносиш технології, ми даємо цей видобуток, ми вкладаємо разом гроші. Робочі місця, виробництво. Наші люди заробляють, ваші компанії, які з такими технологіями, яких немає в Україні. Всі. І з цього можна зробити успіх", - додав Зеленський.

За його словами, "все навколо цієї угоди говорить про те, що нам треба розвивати Україну, партнерство, видобуток, і відновити Україну після війни, в якій Україна захищає весь світ, включаючи Америку".

"Нам потрібно створити успішну історію з нашими відносинами зі США. Ми хочемо досягти успіху та безпеки. Я хотів лише цього", - резюмував Зеленський.

 

Теги: #копалини #сша #президент

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