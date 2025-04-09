Зеленський: Є постачання систем ППО зі США на територію Ізраїлю, готуються до можливих військових дій Ізраїль-Іран

Україна бачить додаткову присутність систем ППО на території Ізраїлю, є висока вірогідність військових дій проти Ірану, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми кілька разів, починаючи з Вашингтона, робили запит щодо додаткових систем ППО від США, передусім тому, що більшість із систем "Петріот" знаходиться на території США. Вони виробники. І моя остання розмова з Президентом Трампом по телефону, де він мені пообіцяв подумати, що можна зробити. Ми вважаємо, що є висока вірогідність військових дій проти Ірану", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

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