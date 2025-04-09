Справа про розкрадання на закупівлі Міноборони "золотих яєць": Суд призначив заставу директору компанії-постачальниці

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні у середу, 9 квітня, обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф.

"9 квітня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до директора компанії – постачальниці продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн гр", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Також на зазначену особу покладено процесуальні обов’язки прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом, не залишати територію міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання і роботи, утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками, а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Як повідомлялось, протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

2 квітня правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику департаменту Міноборони, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць і фізичній особі. Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.