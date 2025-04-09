ЄІБ та Укрексімбанк профінансують проєкти централізованого теплопостачання на EUR100 млн

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Укрексімбанк підписали угоду щодо виділення EUR100 млн в рамках проєкту "Централізоване теплопостачання України-Укрексімбанк".

Як повідомляється на сайті Укрексімбанку у середу, метою підписання угоди є фінансування інвестиційних потреб українських муніципалітетів та комунальних підприємств у галузі централізованого теплопостачання та опалення, а також заходів, що спрямовані на енергоефективність та підвищення енергонезалежності країни.

Зазначається, що основними завданнями проєкту є зменшення використання енергії та енергоресурсів, забезпечення безперебійного теплопостачання та електропостачання, підвищення автономності та енергонезалежності об’єктів фінансування, зменшення викидів вуглецю, впровадження використання альтернативних джерел енергії, а також підвищення стійкості теплової та енергетичної мережі України.

Згідно з опублікованою інформацією, Укрексімбанк пропонує низку фінпродуктів, адаптованих до потреб місцевих громад — від кредитування інвестиційних проєктів до структурованих фінрішень із залученням провідних міжнародних організацій. Завдяки цим інструментам планується надати органам місцевого самоврядування можливість модернізувати інфраструктуру, зменшити споживання енергоресурсів і оптимізувати витрати.

Серед пріоритетних напрямів підтримки — оновлення систем теплопостачання, модернізація котлів, насосів, реконструкція або розширення існуючих тепломереж, реконструкція будівель, виробництво тепла з відновлюваних джерел енергії, доповнені акумуляторами та іншими технологіями зберігання, які мають вирішальне значення для підвищення стійкості енергопостачання в Україні, а також підвищення енергоефективності будівель соціальної інфраструктури.

"Партнерство Укрексімбанку з Європейським інвестиційним банком, зокрема в межах проєкту Ukraine District Heating, є відповіддю на потребу підвищення енергоефективності громад через енергетичну децентралізацію та системну інтеграцію відновлювальних джерел енергії. Ми вдячні ЄІБ за непохитну підтримку України, а також багаторічну довіру до досвіду й експертизи Укрексімбанку у реалізації масштабних соціально значущих проєктів", – процитував Укрексімбанк голову правління Віктора Пономаренка.

В банку нагадали, що група ЄІБ надає Україні підтримку для забезпечення її стійкості, розвитку економіки та відновлення з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, надавши вже понад EUR2,2 млрд фінансування з 2022р.

ЄІБ продовжує зосереджувати діяльність на забезпеченні енергопостачання України, відновленні пошкодженої інфраструктури та підтримці основних державних послуг по всій країні. Відповідно до гарантійної угоди, підписаної з Єврокомісією, ЄІБ планує інвестувати щонайменше ще EUR2,2 млрд у нагальні проєкти з відновлення та реконструкції в Україні. Це фінансування є частиною пакета підтримки Європейського Союзу Ukraine Facility загальним обсягом EUR50 млрд на 2024–2027рр. та узгоджується з пріоритетами українського уряду.