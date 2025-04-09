Інтерфакс-Україна

Події

18:21 09.04.2025

Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 р. - Шмигаль

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Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 р. - Шмигаль

Україна очікує продовження угоди між Україною і Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом до кінця 2025 року, повідомив прем'єр-мніністр Денис Шмигаль.

"Очікуємо продовження угоди між Україною і ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом до кінця 2025 року. Таким чином, українським перевізникам і далі не будуть потрібні окремі дозволи", - сказав Шмигаль на пресконференції за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.

За його словами, також пріоритетом України є отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС у секторі електронних комунікацій та поступова інтеграція в Єдиний цифровий ринок ЄС, приєднатися до політики ЄС "Roam Like at Home" та отримання взаємного визнання електронних довірчих послуг.

"Ще одна наша мета - приєднання до угоди ACAA. Ініціювання офіційної оцінки ЄС щодо виконання експертних рекомендацій – важливий крок в цьому напрямі", - додав Шмигаль.

Теги: #вантажоперевезення #єс

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