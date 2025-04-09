До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК - Міноборони

Фото: Генштаб ЗСУ

До 5 червня включно всім обмежено придатним потрібно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), заявили у Міністерстві оборони України.

"Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби", - сказано в повідомленні.

У Міноборони роз'яснили алгоритм дій: 1. отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто); 2. Пройдіть комісію у медзакладі; 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.

"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", - закликали у відомстві.