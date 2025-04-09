Заяви про "занепокоєння" - це недостатня відповідь на участь громадян КНР у війні проти України - нардеп

Заяви про "занепокоєння" від країн-партнерів - це недостатня відповідь на участь громадян Китаю у війні проти України, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"На жаль, міжнародна реакція на цю подію залишається вкрай стриманою. Публічних засуджень ми не чуємо ні від провідних європейських столиць, ні навіть від Сполучених Штатів — нашого стратегічного партнера. Формальні заяви про "занепокоєння" — це недостатня відповідь на факт прямої участі громадян КНР у війні, яку розв’язала Росія проти України", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Вона зазначила, що участь китайських громадян у складі російських окупаційних військ у війні проти України - це черговий тривожний сигнал для всього світу.

"Він не лише ставить під сумнів заявлену "нейтральність" Китаю, а й вказує на дедалі глибше залучення Пекіна до війни проти України", - підкреслила народний депутат.

Фріз додала, що треба також брати до уваги, "що пряма відповідальність лежить на агресорі - росії, яка через свої рекрутингові центри залучає громадян різних країн". Вона вважає вкрай важливим встановлення факту, за яких обставин ці громадяни КНР опинилися у складі сил країни-терориста.

Як повідомлялось, українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.