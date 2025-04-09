У Костянтинівці та Багатирі Донецької області двоє загиблих під обстрілами РФ

Фото: Донецька ОВА

Двоє мирних жителів Донецької області загинули і ще двоє отримали поранення внкаслідок обстрілів з боку російських окупантів у середу, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Багатирі Великоновосілківської громади загинув 50-річний чоловік, пошкоджено будинок. У Костянтинівці загинула 40-річна жінка, пошкоджено 2 будинки. Поранення отримали житель Сіверська і жителька Лиману. Обидва міста зазнали суттєвих руйнувань", - написав Філашкін у Телеграм.