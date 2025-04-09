Інтерфакс-Україна

Події

12:57 09.04.2025

Зеленський підписав закон, який впорядковує наукову роботу в закладах вищої освіти

2 хв читати
Зеленський підписав закон, який впорядковує наукову роботу в закладах вищої освіти
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який впорядковує наукову роботу в закладах вищої освіти

Згідно з картою документа на сайті Верховної Ради, закон про внесення змін до деяких законів щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти (рег. № 9600) повернувся у парламент з підписом глави держави 8 квітня. Верховна Рада ухвалила закон 6 червня 2024 р.

Закон встановлює мінімальний обсяг виконання наукової роботи науково-педагогічним працівником - не менше 30% робочого часу на навчальний рік.

Згідно з законом посади науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти можуть займати особи, які мають ступінь магістра та/або науковий (освітньо-творчий) ступінь, та/або вчене звання. Статутом закладу вищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть обіймати посади науково-педагогічних і педагогічних працівників.. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником закладу вищої освіти. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання

Закон також унормував питання визначення стажу педагогічної роботи у закладах вищої освіти працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, а також стажу науково-педагогічної роботи педагогічних працівників закладів вищої освіти.

"До науково-педагогічного стажу працівників закладів вищої освіти зараховується час роботи на посадах педагогічних працівників закладів вищої освіти за наявності наукового (освітньо-творчого) ступеня та/або вченого звання. Час роботи на посадах науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти зараховується педагогічним працівникам… до стажу педагогічної роботи", - говориться у законі.

Теги: #закон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 08.04.2025
Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

19:02 08.04.2025
У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

У 2025 році планується підключити до "Мрії" ще тисячі шкіл - Зеленський

16:18 08.04.2025
Зеленський: найкраща допомога від США для України – передати системи "Patriot"

Зеленський: найкраща допомога від США для України – передати системи "Patriot"

16:01 08.04.2025
"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

15:53 08.04.2025
Зеленський розповів деталі, що будуть обговорювати на "Рамштайн"

Зеленський розповів деталі, що будуть обговорювати на "Рамштайн"

15:49 08.04.2025
Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

15:25 08.04.2025
Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

13:33 08.04.2025
Зеленський і прем'єр Бельгії вшанували пам'ять українських воїнів

Зеленський і прем'єр Бельгії вшанували пам'ять українських воїнів

21:42 07.04.2025
Зеленський призначив 4 нових послів, замінив посла Фінляндії

Зеленський призначив 4 нових послів, замінив посла Фінляндії

21:06 07.04.2025
Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

ВАЖЛИВЕ

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

ОСТАННЄ

Київська влада підтримала петицію про виплату допомоги від міста військовим, які долучилися до війська до 1 грудня 2023р

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

Найближчими днями в Україні буде холодно, місцями заморозки та ожеледиця, йтиме мокрий сніг

Сирський про статтю NYT: Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені

Через війну загинули 186 митців і 102 медійники - Мінкультури

DeepState повідомляє про перехід с.Гуєво в Курській обл. в "сіру зону", Генштаб - про збільшення авіабомбардувань

Сирський: Декілька днів тому українським дроном був знищений російський Ту-22М3

Міносвіти відмовилося надати офіційний коментар Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах

Держпродспоживслужба спростувала інформацію про появу в магазинах отруйного авокадо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА