Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який впорядковує наукову роботу в закладах вищої освіти

Згідно з картою документа на сайті Верховної Ради, закон про внесення змін до деяких законів щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти (рег. № 9600) повернувся у парламент з підписом глави держави 8 квітня. Верховна Рада ухвалила закон 6 червня 2024 р.

Закон встановлює мінімальний обсяг виконання наукової роботи науково-педагогічним працівником - не менше 30% робочого часу на навчальний рік.

Згідно з законом посади науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти можуть займати особи, які мають ступінь магістра та/або науковий (освітньо-творчий) ступінь, та/або вчене звання. Статутом закладу вищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть обіймати посади науково-педагогічних і педагогічних працівників.. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником закладу вищої освіти. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання

Закон також унормував питання визначення стажу педагогічної роботи у закладах вищої освіти працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, а також стажу науково-педагогічної роботи педагогічних працівників закладів вищої освіти.

"До науково-педагогічного стажу працівників закладів вищої освіти зараховується час роботи на посадах педагогічних працівників закладів вищої освіти за наявності наукового (освітньо-творчого) ступеня та/або вченого звання. Час роботи на посадах науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти зараховується педагогічним працівникам… до стажу педагогічної роботи", - говориться у законі.