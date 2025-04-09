Інтерфакс-Україна

Події

12:48 09.04.2025

Сирський: Декілька днів тому українським дроном був знищений російський Ту-22М3

1 хв читати
Сирський: Декілька днів тому українським дроном був знищений російський Ту-22М3
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про знищення російського дальнього бомбардувальника Ту-22М3 декілька днів тому.

"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів", - сказав він в інтерв’ю LB.ua, опублікованому в середу.

Крім цього, головком підкреслив, що Україні вдалося знищити декілька місць зберігання і збирання "шахедів", що також вплинуло на загальну кількість їх застосувань.

"Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати, перемістити свою авіацію вглиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, тепер це 200-300 км — Енгельс, Шайковка", - повідомив він.

Також головком зазначив, що російський флот фактично зачинений у Новоросійську. "Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно знаходяться під загрозою наших ударів", - додав він.

"Система протиповітряної оборони — також один із напрямків ураження під час "діпстрайку", що значно знижує їхні потужності і самої системи протиповітряної оборони, і системи виявлення наших засобів повітряного нападу. Кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів", - пояснив Сирський.

Теги: #ту_22м3 #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 09.04.2025
Сирський про статтю NYT: Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені

Сирський про статтю NYT: Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені

11:16 09.04.2025
Сирський: новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався

Сирський: новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався

18:04 07.04.2025
Дрони знищили 77 тис. ворожих цілей за березень – Сирський

Дрони знищили 77 тис. ворожих цілей за березень – Сирський

22:22 05.04.2025
Сирський: візити представників держав-лідерів "Коаліції охочих" свідчать про непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля безпеки

Сирський: візити представників держав-лідерів "Коаліції охочих" свідчать про непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля безпеки

16:50 05.04.2025
Сирський обговорив із військовими нові завдання щодо використання безпілотників

Сирський обговорив із військовими нові завдання щодо використання безпілотників

19:00 31.03.2025
Окупанти втратили 408 артсистем за минулий тиждень, понад 4 тис з початку року – головнокомандувач ЗСУ

Окупанти втратили 408 артсистем за минулий тиждень, понад 4 тис з початку року – головнокомандувач ЗСУ

13:39 31.03.2025
Головними завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках - Сирський

Головними завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках - Сирський

20:55 29.03.2025
Зеленський: Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини і Харківщини

Зеленський: Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини і Харківщини

12:16 27.03.2025
Сирський: В операційній зоні угруповання військ "Курськ" українські воїни й надалі проводять оборонну операцію, здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії

Сирський: В операційній зоні угруповання військ "Курськ" українські воїни й надалі проводять оборонну операцію, здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії

17:56 21.03.2025
Втрати росіян з початку 2024 року перевищили півмільйона осіб – Сирський

Втрати росіян з початку 2024 року перевищили півмільйона осіб – Сирський

ВАЖЛИВЕ

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

ОСТАННЄ

Київська влада підтримала петицію про виплату допомоги від міста військовим, які долучилися до війська до 1 грудня 2023р

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів, в тому числі іноземних, які на замовлення ворога нищили об’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

Найближчими днями в Україні буде холодно, місцями заморозки та ожеледиця, йтиме мокрий сніг

Зеленський підписав закон, який впорядковує наукову роботу в закладах вищої освіти

Через війну загинули 186 митців і 102 медійники - Мінкультури

DeepState повідомляє про перехід с.Гуєво в Курській обл. в "сіру зону", Генштаб - про збільшення авіабомбардувань

Міносвіти відмовилося надати офіційний коментар Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах

Держпродспоживслужба спростувала інформацію про появу в магазинах отруйного авокадо

Міноборони повідомило про запуск нової концепції забезпечення військових житлом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА