Сирський: Декілька днів тому українським дроном був знищений російський Ту-22М3

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про знищення російського дальнього бомбардувальника Ту-22М3 декілька днів тому.

"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів", - сказав він в інтерв’ю LB.ua, опублікованому в середу.

Крім цього, головком підкреслив, що Україні вдалося знищити декілька місць зберігання і збирання "шахедів", що також вплинуло на загальну кількість їх застосувань.

"Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати, перемістити свою авіацію вглиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, тепер це 200-300 км — Енгельс, Шайковка", - повідомив він.

Також головком зазначив, що російський флот фактично зачинений у Новоросійську. "Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно знаходяться під загрозою наших ударів", - додав він.

"Система протиповітряної оборони — також один із напрямків ураження під час "діпстрайку", що значно знижує їхні потужності і самої системи протиповітряної оборони, і системи виявлення наших засобів повітряного нападу. Кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів", - пояснив Сирський.