Інтерфакс-Україна

Події

10:10 09.04.2025

Точицький закликав партнерів до запровадження санкцій за злочини проти української культури

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Точицький закликав партнерів до запровадження санкцій за злочини проти української культури
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький закликав партнерів до запровадження санкцій щодо осіб, які вчиняють злочини проти української культури. 

"Він привернув увагу до незаконних дій російських музеїв, які привласнюють та незаконно переміщають українські колекції з музеїв на окупованих територіях, послуговуючись спеціальним федеральним законом, який порушує міжнародне право. Міністр закликав зупинити співпрацю з російськими культурними закладами та інституціями, які більше не можуть вважатися такими, що представляють цінності та етику, яку сповідує міжнародна культурна спільнота", - йдеться у повідомленні міністерства по результатам участі Точицького у неформальній зустрічі міністрів культури Європейського Союзу у Варшаві (Польша).

Міністр наголосив, що РФ не припиняє атаки на українську культурну спадщину, включно з об’єктами, що перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО. 

"Росія чудово усвідомлює, що коли вона руйнує історичні будівлі та театри, вона завдає удару по ідентичності України та соціальній згуртованості наших громад", — підкреслив Точицький.

Теги: #санкції #точицький

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