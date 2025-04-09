Інтерфакс-Україна

Події

09:41 09.04.2025

Польща посідає третє місце в Європі за американською військовою присутністю - глава Міноборони

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Польща посідає третє місце в Європі за американською військовою присутністю - глава Міноборони

Польща входить до трійки європейських країн за чисельністю військового контингенту США, повідомив міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш.

"У Європі 85 тисяч американських солдатів, найбільше в Німеччині - 37 тисяч. Польща за цією статистикою третя. Італія попереду нас - 12-13 тисяч солдатів", - сказав глава польського Міноборони, якого цитує прес-служба відомства.

"У Польщі близько 10 тисяч солдатів (США, - "ІФ-У")", - додав він.

При цьому Косиняк-Камиш наголосив, що "ми, безумовно, сьогодні номер один серед європейських країн за двосторонніми відносинами - військовими і промисловими". Він пояснив, що йдеться, зокрема, про обсяги закупівель американського озброєння.

Теги: #польща #косиняк_камиш

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