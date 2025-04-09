Інтерфакс-Україна

Події

02:17 09.04.2025

Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

2 хв читати

Щонайменше десяток республіканців Палати представників США розглядають можливість підтримати законопроєкт конгресмена Дона Бейкона, який обмежить повноваження президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів без схвалення Конгресу, повідомляє Axios у вівторк.

Бейкон зазначив, що вже отримав підтримку двох республіканців — Джеффа Герда (Колорадо) та Дена Ньюхауса (Вашингтон), а також двох демократів, які виступили співавторами законопроєкту. Ще десять республіканців висловили зацікавленість, однак бажають спершу проконсультуватися з торговим представником США.

"Суть ініціативи полягає в тому, щоб будь-які тарифи, запроваджені президентом, автоматично скасовувалися через 40 днів, якщо Конгрес не ухвалить відповідну резолюцію на їхню підтримку. Крім того, Конгрес отримає право будь-коли скасувати тарифи шляхом ухвалення резолюції про їх анулювання", - йдеться в повідолені.

Один із республіканців Палати представників на умовах анонімності підтвердив свою готовність підтримати ініціативу, попри погрози президента Трампа накласти на неї вето.

"Конституція чітко визначає відповідальність Конгресу. Ми маємо законодавче право встановлювати рамки, й цей законопроєкт - крок у правильному напрямі", - зазначив конгресмен, додавши, що хоча тарифи Трампа мали певні позитивні результати, вони водночас завдали шкоди фермерам у його окрузі.

Бейкон додав, що не поспішає виносити законопроєкт на голосування.

"Я не думаю, що це відбудеться протягом наступного місяця, можливо, двох місяців. Я хочу, щоб цей законопроєкт залишався там, оскільки ми вивчаємо фондовий ринок, інфляцію, безробіття, це може бути життєздатним шляхом", - сказав він.

Джерело: https://www.axios.com/2025/04/08/house-republicans-tariff-bill-trump-don-bacon

Теги: #законопроєкт #республіканці #торгівля #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:44 09.04.2025
Трамп підписав укази на підтримку вугільної промисловості США

Трамп підписав укази на підтримку вугільної промисловості США

01:28 09.04.2025
Трамп анонсував масштабне скорочення витрат на понад $1 трлн

Трамп анонсував масштабне скорочення витрат на понад $1 трлн

00:52 09.04.2025
Голова Пентагону: Китай становить загрозу для Панамського каналу

Голова Пентагону: Китай становить загрозу для Панамського каналу

23:54 08.04.2025
Речниця Держдепу США назвала "тривожними" докази участі громадян Китаю у війні проти України

Речниця Держдепу США назвала "тривожними" докази участі громадян Китаю у війні проти України

11:34 08.04.2025
Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

09:31 04.04.2025
Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти

Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти

16:54 03.04.2025
Нардепи пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону

Нардепи пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону

15:32 03.04.2025
Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред

18:17 02.04.2025
До мовного омбудсмена надійшло 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025р

До мовного омбудсмена надійшло 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025р

17:33 02.04.2025
Раді пропонують удосконалити правовий захист військовослужбовців

Раді пропонують удосконалити правовий захист військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

ООН: щонайменше 12 910 цивільних, у тому числі 682 дитини, вже вбито внаслідок війни в Україні

Глава Міноборони Польщі: допомога США Україні триває

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

ОСТАННЄ

Три людини, у тому числі дитина, поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську - голова Донецької ОВА

Співробітництво з Україною в ОПК наразі цікавіше для інвесторів за розробку копалин – депутат

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждало 14 людей – Лисак

Росіяни завдали понад 20 ударів по Харкову - Терехов

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждали шестеро людей, жінка у важкому стані – Лисак

У Харкові ще двоє постраждалих через атаку ворожих БпЛА - Терехов

Двох громадян КНР взяли в полон воїни 81 ОАеМБр

Внаслідок атаки БпЛА в Дніпрі почались пожежі – Лисак

Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії

Ще одне влучання ворожого БпЛА спровокувало загорання складських приміщень - Терехов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА