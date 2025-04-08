Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, обговоривши безпекову ситуацію та спільні з партнерами зусилля заради досягнення миру для України, повідомляється на сайті офіційного інтернет-представництва президента України у вівторок.

"Обговорили безпекову ситуація та спільні з партнерами зусилля заради досягнення справедливого та сталого миру для України. Зокрема, сторони відзначили важливість візиту начальників штабів оборони Франції та Великої Британії до України минулого тижня", - йдеться в повідомлені.

Окремо Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл обговорили реалізацію домовленостей, яких досягли президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Співрозмовники також обговорили необхідність активізації гуманітарного треку за участю міжнародних посередників. Ідеться про звільнення всіх військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-rozmovu-z-radnikom-premyer-ministra-vel-97121