Інтерфакс-Україна

Події

19:40 08.04.2025

На Харківщині російський дрон скинув вибухівку на сільраду під час видачі гумдопомоги, постраждала мирна мешканка

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У вівторок, близько 11:00, російський FPV-дрон скинув боєприпас на селищну раду у Білому Колодязі (Чугуївський район Харківської обл), де в той час видавали гуманітарну допомогу цивільному населенню – поранено жінку.

"У будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад. Жінка отримала поранення. Повна інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #дрон #харківщина

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