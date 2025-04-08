Інтерфакс-Україна

Події

19:20 08.04.2025

До "Мрії" підключать мінімум дві тисячі шкіл у 2025р - Федоров

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До "Мрії" підключать мінімум дві тисячі шкіл у 2025р - Федоров

Продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать кілька тисяч шкіл, розраховує віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"40 шкіл в пілоті в шести областях. Тепер більше, ніж 1,4 тис. Заявок уже на сьогоднішній момент ми отримали з різних шкіл з усієї країни. Я думаю, що впродовж цього року можу бути кілька тисяч шкіл, які ми підключимо", - сказав Федоров на конференції "Мрія Постосвіта" в Києві у вівторок.

Він зазначив, що все буде залежати від швидкості підключення, але розраховує, що як мінімум в 2025 році до "Мрії" доєднають 2 тис. нових шкіл. 

"В цьому році ми запустимо нові продукти. В першу чергу ми оновимо бібліотеку контента, запустимо штучний інтелект… Позашкілля, як окремий напрямок, який ми будемо розвивати. З'явиться бонусна система, можливість отримувати за хороші оцінки і відвідування певні додаткові бонуси - електронні бали, які можна буде використовувати, гнаприклад, щоб придбати квиток в кінотеатр… З'явиться оцінювання для "Нової української школи", враховуючи специфіку стандарту і програм, які розробляються. З'явиться багато функцій, які стосуються звітності для адміністрації, вчителів і багато чого іншого", - анонсував Федоров.

Серед іншого, за його словами, в найближчий час в "Мрії" з'явиться можливість згенерувати "Свідоцтва досягнень" і автоматичне виставлення оцінок, також продовжується робота над конструктором розкладу, випискою оцінок і інших звітів по будь-яким параметрам для педагогів і адміністрації шкіл.

Крім того, він зазначив, що застосуванням штучного інтелекту в "Мрії" дозволить будувати освітню траєкторію і підбирати відповідний освітній контент, а також запровадити генерацію тестів за навчальним контентом.

Що стосується інтеграції в "Мрію" позашкільної освіти, то за словами Федорова це дозволить здобувачам освіти знайти шкільний гурток чи секцію, музеї, бібліотеки і тому подібне.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

Теги: #платформа #федоров #школи

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