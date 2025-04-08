Інтерфакс-Україна

Події

15:11 08.04.2025

ДБР роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які здійснили СЗЧ

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ДБР роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які здійснили СЗЧ

Державне бюро розслідувань роз’яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців після вчинення самозалишення частини, який почав діяти з 1 березня 2025 року, повідомляє командування Сухопутних військ Збройних сил України в телеграм-каналі.

Так, згідно з оновленим алгоритмом, якщо самовільне залишення частини тривало до 3 днів, кримінальне провадження не порушується. Військовий може повернутися до частини, яку залишив, після чого відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо СЗЧ тривало понад 3 дні, вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу, порушується кримінальне провадження; Військовий має особисто звернутися через застосунок "Армія+" до командира військової частини та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

Військовослужбовець також має подати до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додати письмову згоду командира. До суду також будуть направлені матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення. Після цього військовослужбовець може надати командиру рішення суду та повернутися на службу.

Якщо СЗЧ вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу, правоохоронцями порушується кримінальне провадження, а військовослужбовця розшукують і затримують. Йому обирається запобіжний захід, обвинувальний акт направляється до суду. Суд у справі про вчинення СЗЧ може призначити покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

"Усім буває важко. Але повернення – це сміливість, яка теж заслуговує на повагу. Не бійся зробити крок назустріч побратимам і собі",- підкреслюється у повідомленні.

 

Теги: #зсу #сзч #дбр

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