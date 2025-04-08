Мільярдери і соратники Трампа розкритикували його мита

Мільярдери і соратники президента США Дональда Трампа розкритикували оголошені ним масштабні імпортні мита.

Зокрема, співзасновник мережі магазинів товарів для дому Home Depot Inc. і давній спонсор Республіканської партії Кен Лангоун назвав мита надто високими, а їхнє запровадження - надто швидким.

В інтерв'ю Financial Times він заявив, що Трампа погано проконсультували, 46-відсотковий тариф для В'єтнаму - "нісенітниця", а додаткові 34-відсоткові мита для Китаю "надто агресивні, поспішні" і не дають шансу на продуктивні, серйозні переговори.

"Сорок шість відсотків для В'єтнаму? Та це ні в які ворота не лізе! - сказав Лангоун. - Можна було просто сказати їм, щоб вони навіть не дзвонили".

Мільярдер зазначив, що згоден із низкою заходів адміністрації Трампа, але дотримується іншої точки зору щодо того, "коли і як це робити". "Я б не став вводити все одразу", - пояснив він.

"Я не розумію цієї чортової формули, - сказав Лангоун. - Мені здається, радники його погано проконсультували щодо торгової ситуації - і щодо тієї формули, на яку вони застосовують".

"Більш керованим і безумовно більш конструктивним" підходом було б запровадити загальний 10-відсотковий тариф на імпортні товари, після чого провести двосторонні переговори з країнами, вважає Лангоун.

Він очікує, що в підсумку Трамп проведе низку двосторонніх зустрічей. "Думаю, це спрацює, - сказав мільярдер. - Зараз усі бояться тарифної війни".

Інший мільярдер - інвестор Стенлі Дракенміллер, наставник нинішнього міністра фінансів США Скотта Бессента - написав у соцмережі X, що не підтримує "мита вище 10%".

Таку саму думку висловив інвестор-мільярдер Білл Акман, який підтримав Трампа під час виборчої кампанії 2024 року. Акман у тій самій соцмережі назвав нові мита "великою помилкою в сфері політики".

Джим Роджерс, який заснував Quantum Fund разом із Джорджем Соросом, в електронному листі FT написав, що мита "рідко йдуть комусь на благо", хоча "іноді допомагали деяким людям на досить короткий термін".

Розкритикував нові мита і найбільший спонсор Трампа - Ілон Маск. Очільник Tesla і департаменту державної ефективності США (DOGE) в суботу закликав до "ситуації з нульовими тарифами"між Штатами і Європою та зазначив, що старший радник Трампа з торговельних питань Пітер Наварро "ні чорта не побудував".

Тим часом Вілбур Росс, який обіймав посаду міністра торгівлі в перший президентський термін Трампа, заявив про непередбачені наслідки нових мит.

"Вони гірші, ніж я очікував, - сказав він FT. - Зокрема, вплив на В'єтнам, Китай і Камбоджу виявився більш екстремальним, ніж я міг подумати".

За словами Росса, бізнес та інвесткомпанії можуть працювати з хорошими і поганими новинами, але "складно працювати з невизначеністю". "Страх невідомого - найгірше для людини, а ми переживаємо період крайнього страху перед невідомим", - пояснив він.

Джерело: https://www.ft.com/content/56b9c745-22f7-4494-b790-37be4c61f6ae