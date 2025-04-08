УЧХ отримав 15 авто швидкої допомоги від закордонних колег

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Австрійський, Британський та Канадський Червоний Хрест передали своїм українським колегам нові автомобілі швидкої допомоги.

“Український Червоний Хрест отримав додаткове підсилення – 15 нових автомобілів швидкої допомоги від Австрійського, Британського та Канадського Червоного Хреста… Кожен із цих автомобілів обладнаний усім необхідним для надання допомоги та транспортування пацієнтів”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у вівторок у Фейсбуці.

Автомобілі будуть передані загонам швидкого реагування УЧХ, зокрема у ті місця, де волонтери працюють у найскладніших умовах, рятуючи життя цивільних та допомагаючи постраждалим від бойових дій, а також транспортують людей з числа маломобільних груп населення.