Інтерфакс-Україна

Події

12:53 08.04.2025

УЧХ отримав 15 авто швидкої допомоги від закордонних колег

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УЧХ отримав 15 авто швидкої допомоги від закордонних колег
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Австрійський, Британський та Канадський Червоний Хрест передали своїм українським колегам нові автомобілі швидкої допомоги.

“Український Червоний Хрест отримав додаткове підсилення – 15 нових автомобілів швидкої допомоги від Австрійського, Британського та Канадського Червоного Хреста… Кожен із цих автомобілів обладнаний усім необхідним для надання допомоги та транспортування пацієнтів”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у вівторок у Фейсбуці.

Автомобілі будуть передані загонам швидкого реагування УЧХ, зокрема у ті місця, де волонтери працюють у найскладніших умовах, рятуючи життя цивільних та допомагаючи постраждалим від бойових дій, а також транспортують людей з числа маломобільних груп населення.

 

Теги: #швидкі #тчху #учх

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