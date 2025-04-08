Інтерфакс-Україна

Події

12:44 08.04.2025

Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

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Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Правоохоронці повідомили про підозру у заволодіння бюджетними коштами колишньому посадовцю одного з державних науково-дослідних інститутів, який підбурив директора товариства завищити ціну на системи виявлення безпілотних засобів, а потім передати ці кошти йому, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок.

"Інститут купував у підприємства системи виявлення безпілотників для Нацполіції. Підозрюваний - завідувач однієї з лабораторій інституту, підмовив підприємця завищити ціну на ці системи, щоб отримати частину грошей як свою винагороду за перемогу у закупівлі саме цього товариства. Відтак ціну систем виявлення безпілотників завищили на 138 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, виконавши замовлення держустанови та отримавши гроші, частину з них перевели в готівку, щоб сплатити завідувачу лабораторії як "відкат".

Як повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, "відкат" зловмисник забажав отримати від підприємця, який розробив станцію для виявлення FPV-дронів, яка показала хороші результати під час тестування в зоні проведення бойових дій, і виробляв їх. Посадовець з'ясував, що у бюджеті на придбання пристроїв закладено близько 1,5 млн грн. Усвідомлюючи, що реальна собівартість моделі нижча, зловмисник почав підбурювати розробника штучно завищити вартість продукції на 138 тис. грн. Після виграшу у тендері, виконання замовлення та перерахування бюджетних коштів на рахунок виробництва підприємець мав віддати посадовцю частину від цієї суми готівкою.

"Про незаконну пропозицію підприємець одразу повідомив оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які разом зі слідчими Печерського управління поліції Києва завадили посадовцю до кінця реалізувати задумане", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Печерського управління поліції Києва оголосили фігуранту про підозру за ч.4 ст.27 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (підбурення службової особи до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану), санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.

Теги: #нацполіція #підозра

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