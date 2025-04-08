Кличко обговорив подальшу співпрацю з командиром річкової флотилії ВМС

Мер Києва Віталій Кличко відвідав ситуаційний центр річкової флотилії Військово-морських сил Збройних сил України на запрошення її командира та ознайомився з роботою центру.

"Взяв участь в ритуалі присвоєння чергових військових звань та в нагородженні особового складу. Обговорили з командиром питання подальшої співпраці між міською владою та флотилією", - написав Кличко в Телеграм на результатами зустрічі у вівторок.

Він відзначив, що громада Києва допомагає підрозділам річкової флотилії від початку повномасштабного вторгнення РФ, зокрема, в 2024 році на виділені з міського бюджету кошти річкові сили були придбані засоби радіоелектронної боротьби для оснащення катерного складу та вантажний автокран для переміщення катерів.