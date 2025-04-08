У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 8 людей, з них одна дитина

Російські війська у понеділок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало восьмеро людей, серед яких одна дитина, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Монастирське, Садове, Милове, Дудчани, Томарине, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Молодіжне, Новоберислав, Високе, Гаврилівка, Понятівка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Зеленівка, Благовіщенське, Зміївка, Дніпровське, Качкарівка, Костирка, Львове, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Осокорівка, Приозерне, Тягинка, Урожайне та місто Херсон", - сказано в телеграмі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти поцілили в сільгосппідприємство та фермерське господарство; понівечили газопроводи, гараж та приватний автомобіль.