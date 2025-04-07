Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Україна продовжує працювати на всіх рівнях щодо комунікації з партнерами, а також працює щодо нових оборонних пакетів, готуються відповідні новини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Міністр закордонних справ України доповідав сьогодні щодо комунікації з нашими партнерами, щодо всіх заходів у відповідь на продовження жорстоких російських ударів. Ми працюємо на всіх рівнях. Росія повинна відповідати за цю війну. І це буде – у будь-якій доступній формі", - сказав президент у вечірньому зверненні у понеділок.

"Працюємо й щодо нових оборонних пакетів для України – готуємо відповідні новини", - додав Зеленський.