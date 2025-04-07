Інтерфакс-Україна

Події

18:44 07.04.2025

ЄС запропонував США нульові мита на промтовари - голова Єврокомісії

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ЄС запропонував США нульові мита на промтовари - голова Єврокомісії

Попри напруженість, що виникла в торговельних відносинах між ЄС і США, Брюссель готовий до переговорів з Вашингтоном і пропонує йому нульові мита, заявила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Дійсно, ми запропонували нульові мита на промислові товари, як ми успішно зробили це з багатьма іншими торговельними партнерами. Тому що Європа завжди готова до хорошої угоди. Тому ми тримаємо пропозицію про неї на столі", - сказала глава ЄК у понеділок у Брюсселі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Фон дер Ляєн повідомила, що обговорила з главою уряду Норвегії наслідки тарифів США.

"Ці тарифи обходяться у величезні суми, насамперед, споживачам і підприємствам США. Водночас вони сильно впливають на світову економіку. Особливо відчутно постраждали країни, що розвиваються", - зазначила голова ЄК.

Європа хоче угоди зі США, але вона також готова відповісти контрзаходами і захистити свої інтереси, продовжила фон дер Ляєн.

"І, крім того, ми також захистимо себе від непрямих ефектів через перенаправлення торговельних потоків. Для цього ми створимо цільову групу з нагляду за імпортом. Ми будемо працювати з промисловістю, щоб переконатися, що у нас є необхідні підстави для наших політичних заходів. Ми залишатимемося в тісному контакті, щоб працювати разом, щоб мінімізувати вплив один на одного. Сьогодні і завтра я продовжу свою інтенсивну роботу із зацікавленими сторонами в промисловості Європи", - оголосила голова Європейської комісії.

Теги: #мита #урсула_фон_дер_ляєн #єс #сша

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