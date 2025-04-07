На Луганщині оператори СБС уразили російський комплекс ППО

На Луганщині оператори 412-го полку безпілотних систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно вразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М3".

Як повідомили у Силах безпілотних систем, аеророзвідники полку виявили активність ворожого ЗРК, відстежили маршрут його пересування до облаштованої в лісосмузі позиції, після чого точно визначили координати цілі.

"Інформацію оперативно передали іншому підрозділу Сил оборони, який завдав точного та нищівного удару по комплексу ППО", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.