Інтерфакс-Україна

Події

18:34 07.04.2025

На Луганщині оператори СБС уразили російський комплекс ППО

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На Луганщині оператори 412-го полку безпілотних систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно вразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М3".

Як повідомили у Силах безпілотних систем, аеророзвідники полку виявили активність ворожого ЗРК, відстежили маршрут його пересування до облаштованої в лісосмузі позиції, після чого точно визначили координати цілі.

"Інформацію оперативно передали іншому підрозділу Сил оборони, який завдав точного та нищівного удару по комплексу ППО", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Теги: #сбс #луганщина

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