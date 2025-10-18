Двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині, повернули на підконтрольну територію - ОВА

На підконтрольну територію повернули ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця – двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Він написав у телеграм-каналі у суботу, що за координації військового омбудсмана Ольги Решетилової бійці Загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи" повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ і 34-річного військовослужбовця Нацгвардії України, який понад три роки вважався зниклим безвісти, а насправді був у полоні й рабстві на тимчасово окупованій території.

Мама ветерана, яка також є діючою військовослужбовицею ЗСУ, звернулася до військового омбудсмана з інформацією про те, що її син після численних катувань переховується на тимчасово окупованій частині Луганщини.

"Пізніше також виявилося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ. За фактом відбувалися дві паралельних операції – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони чітко виконували вказівки", - розповів Харченко.