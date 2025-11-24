Сценарій на зиму від ЦДЕ: сутужні 4-5 днів після атак по енергетиці, часткова стабілізація і планомірне відновлення

Сценарій проходження зими буде схожим на нинішню ситуацію: кілька дуже важких днів з аварійними відключеннями електрики після масованої атаки РФ по енергетиці, за ними передбачається певне покращення енергоспоживання, а потім перехід до планомірного відновлення, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Думаю, зима пройде в тому самому режимі, в якому ми жили останні півтора місяці. Велика масована атака на велику кількість енергооб’єктів, далі викликані нею проблеми протягом 3-4 днів найскладнішого розгрібання критичних ситуацій, потім часткове покращення ситуації, а далі крок за кроком планомірне відновлення нормального живлення. В аварійній ситуації перші 4-5 днів буде дуже складно - це об’єктивно", – описав ситуацію Харченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві в понеділок.

При цьому він акцентував, що аварійні відключення "можуть бути довгими і складними", але втрати керованості системи не буде. Харченко також зазначив, що поки не бачить намірів РФ зробити наступні масовані атаки на енергетику, які були протягом жовтня-листопада.

"Я не бачу потуги з того боку (РФ – ЕР) зробити якісь кардинальні кроки, щоб погіршити нам ситуацію. Схоже, це зараз для них задача, яка не вирішується Вони зробили три хвилі поспіль дуже великих атак, які ускладнили ситуацію, але жодних каскадних аварій, жодної втрати керованості системи, жодної істерики в енергокомплексі не дочекалися. Всі знають, що робити", – наголосив директор ЦДЕ.

Як повідомлялося, у жовтні-листопаді Україна живе з обмеженнями електроспоживання через руйнування енергооб’єктів, спричинених низкою масованих атак РФ.