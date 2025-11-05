Інтерфакс-Україна
Події
12:12 05.11.2025

Графіки обмеження електрики можуть зменшитися чи зникнути з початком ОЗП – директор ЦДЕ

Обмеження електропостачання можуть зменшитися або зникнуть зовсім з початком опалювального сезону, який призводить до зниження споживання електроенергії, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Як тільки поступає тепло, споживання електрики знижується. Це щороку так. Тому можемо очікувати, що зараз ситуація буде покращуватися і графіки ставатимуть дедалі легшими, якщо не зникнуть зовсім. Але тут питання, наскільки ефективними будуть наступні атаки РФ", – сказав Харченко під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві.

За його словами, найбільш чутливі удари по генерації електрики та тепла, потім – по елементам високовольтних мереж, які не прикриті, а далі по розподільним мережам.

"Розподільні мережі, на жаль, вразливі, й ураження підстанції 110 кВ означає, що 60-80-100 тис. людей у певному регіоні житимуть на графіках у дві черги. Так, їм відновлять живлення протягом годин, але поки не буде відновлений достатній рівень здатності електропостачання, будуть обмеження", – пояснив директор ЦДЕ.

На його думку, цьогоріч Україну очікують не стільки загальнонаціональні відключення у великих масштабах, "скільки дуже багато різних локальних ситуацій, пов’язаних з аварійними відключеннями після атак, і з тим, що кудись не можна буде фізично протиснути електрику".

Він також звернув увагу, що рівень готовності реагування на наслідки атак у різних регіонах різний.

"Є обленерго, де готовність дуже висока, відпрацьований механізм ремонту, де краще із захистом хоча б першого рівня. В деяких областях практично немає резервів обладнання, аварійні бригади недостатньо готові. В уряді це чудово бачать", – зазначив Харченко.

Він підтримав думку голови правління "Укренерго" Віталія Зайченка, який закликав українців не догрівати приміщення до 22-24 градусів, а утеплюватися самим, аби дати можливість енергосистемі впоратися з навантаженнями.

"Зайченко абсолютно справедливо сказав, що давайте європеїзуватися. Додатковий светр вдома - це не катастрофа. Давайте думати про те, що загальний комфорт і добробут залежатиме від того, як ви в себе вдома будете використовувати електрику й тепло. Це на національному рівні спрацьовує", – наголосив експерт.

